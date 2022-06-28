Симферополь, 28 июня, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Республика Крым в наибольшей степени по сравнению с другими регионами пострадала от снижения туристического потока, запланированных показателей достичь в этом году не удастся. Об этом сообщил в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов 28 июня.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«В связи с ограничением авиасообщения значительно снизилось количество туристов, прибывающих в Крым в этом курортном сезоне. Большинство людей прибывают на отдых поездом или на личном транспорте. Республика Крым по сравнению с другими регионами наиболее пострадала от снижения турпотока. По расчетам, запланированных показателей по объективным причинам достичь в этом году не удастся», — написал Аксёнов.

Он пояснил, что получает множество обращений от предприятий турсферы, и в ближайшее время планируется выработать предложения по мерам поддержки для туроператоров, отельеров, предприятий общепита.

«Цены на отдых по большей части сохраняются на прежнем уровне. Надеюсь, что принятые меры сделают отдых более доступным для гостей Крыма», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Росавиация в очередной раз продлила запрет на полёты в десять российских аэропортов, в числе которых и аэропорт Симферополя. Запрет действует с 24 февраля, продлён до 6 июля.