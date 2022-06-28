Донецк, 28 июня, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Донецк, сообщили 28 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:05 (совпадает с мск) — н. п. Первомайское — г. Донецк (Кировский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 28 июня украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.

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