София, , 14:57 — REGNUM Представители аграрных организаций Болгарии подвергли резкой критике директиву Еврокомиссии, предусматривающую снятие пошлин на импорт в страны ЕС зерна с Украины. Об этом 28 июня сообщает БНР.

Зерно Nstrumenttorg.ru

По мнению активистов, нововведение приведёт к банкротству сотен крупных предприятий аграрного сектора Болгарии, а впоследствии — к серьезнейшему удару по всей болгарской сельскохозяйственной отрасли.

«Высокая себестоимость продукции и низкие цены на [импортные] товары с Украины вызовут коллапс сельского хозяйства нашей страны», — констатировала председатель болгарского Регионального профсоюза аграриев Радостина Жекова.

Напомним, ранее ЕС выступил в пользу полной отмены импортных сборов на ввоз в страны Евросоюза, в том числе и Болгарию, украинского зерна. Это уже привело к сбою в работе крупнейших железнодорожных, автомобильных и морских терминалов в странах, граничащих с Украиной.