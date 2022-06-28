Лондон, , 14:55 — REGNUM Итальянский теннисист, 11-я ракетка мира Маттео Берреттини снялся с Уимблдона-2022 из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом 28 июня он написал в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Маттео Берреттини (сс) si.robi

«Я с разбитым сердцем объявляю, что мне нужно сняться с Уимблдона из-за положительного результата теста на коронавирус», — написал Берреттини.

Берреттини должен был 28 июня сыграть с чилийским теннисистом Кристианом Гарином в матче первого круга. Теперь новым соперником Гарина стал представитель Швеции Элиас Имер.

В 2021 году Берреттини вышел в финал Уимблдона, в котором проиграл сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.