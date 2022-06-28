Белгород, 28 июня, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки выписано после выздоровления 52 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в региональном оперативном штабе. Продолжают лечение в стационарах 111 человек, ещё 244 — наблюдаются амбулаторно.

Zdrav.nso.ru Лаборант ПЦР-лаборатории

С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 131 754 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 129 122 человека, скончались от осложнений 2 277 пациентов.

По данным федерального оперштаба, за сутки с COVID-19 госпитализировано восемь жителей.