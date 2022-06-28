Бишкек, 28 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В парламенте Киргизии опасаются того, что иностранные туристы перестанут приезжать на курорты озера Иссык-Куль из-за крайне высоких цен. Об этом стало известно в ходе заседания профильного парламентского комитета сегодня, 28 июня.

Thomas Depenbusch (Depi) Иссык-Куль

По словам депутата Бахридина Шабазова, сейчас отдых в пансионатах на побережье Иссык-Куля обходится дороже, чем на турецких курортах. Но при этом в Турции значительно лучше сервис.

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«Мы говорим, что нужно туристов завлекать сюда. Но вы знаете, в каких условиях встречаем гостей на Иссык-Куле. После такого туристы к нам в страну в следующий раз не приедут», — подчеркнул он.

В ответ на это глава Госантимонополии Кенешбай Тайлаков заявил, что туристический рынок относится к конкурентным, а потому подчинённое ему ведомство не может повлиять на ситуацию с ценами.

«Если мы выявим, что есть какие-то монопольные субъекты, то тогда будут принимать меры. А сейчас нет повода для вмешательства, поскольку там нет монополистов», — подытожил чиновник.

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