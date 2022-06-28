Лос-Анджелес, США, 28 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Сразу несколько актёров присоединились к команде фильма Love Lies Bleeding. Об этом 28 июня пишет Deadline.

Цитата из х/ф «Нерв». Реж. Генри Джуст, Эриель Шульман. 2016 год. США Дэйв Франко

В романтическом триллере от студии A24 сыграют Кэти О’Брайн, Дэйв Франко, Эд Харрис и Джена Мэлоун. Режиссёром картины выступит Роуз Гласс, которая написала сценарий в соавторстве с Вероникой Тофильска.

Напомним, что главную роль в Love Lies Bleeding исполнит Кристен Стюарт («Сумерки»). Дата выхода картины пока неизвестна.