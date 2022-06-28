Курск, 28 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Курске в здании мужской классической гимназии произошёл пожар, сообщила 28 июня пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал администрации Курской области Здание Курской мужской гимназии после пожара

По данным областного комитета строительства, при проведении демонтажных работ старых воздуховодов загорелся утеплитель. Возгорание было ликвидировано ещё до прибытия пожарных. Ущерб, причинённый зданию, оценили как незначительный, специалисты проводят осмотр кровли.

Здание Курской мужской гимназии было построено в XIX веке. Сейчас оно является объектом культурного наследия регионального значения.