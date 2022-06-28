Кишинёв, 28 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Большинство депутатов парламента Молдавии в ходе заседания 28 июня проголосовали за принятие законопроекта, который предусматривает ужесточение наказания водителей автотранспорта при превышении скорости. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Цитата из к/ф «Форсаж». Реж. Роб Коэн. 2011. США - Германия Превышение скорости

Сообщается, что нововведение предполагает приостановку действия водительских прав на срок от 30 до 180 дней, если скорость была превышена более, чем на 40 км/час. Кроме того, предлагается ввести ответственность за отказ водителя раскрыть личность лица, которое доверило ему водить автомобиль, в случае нарушения ПДД.

Также, в случае принятия закона, в Молдавии будет действовать такая мера, как запрет регистрации и периодического техосмотра транспортных средств, если в их отношении действуют санкции за нарушения на дороге.

Законопроект вступил в силу после подписания президентом и публикации на официально портале правовых документов.