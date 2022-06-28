Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Президент США Джо Байден и его международные союзники внесут $4,5 млрд на решение проблем глобальной продовольственной безопасности, объявил Белый дом на саммите «Большой семерки» (G7) 28 июня, причем более половины этих обязательств будет покрывать США, сообщает The Hill.

Мешки с зерном

Байден объявит о дополнительном финансировании из США в размере $2,76 млрд, чтобы помочь защитить более 47 стран, население которых считается наиболее уязвимым в мире, и смягчить последствия конфликта на Украине для продовольственной безопасности.

По оценкам Белого дома, в 2022 году в результате конфликта на Украине за чертой бедности могут оказаться еще до 40 млн человек. Самые неотложные потребности будут ощущаться на западе Африке, где к концу года с голодом могут столкнуться 20 млн человек.

«Мы работаем над этим», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон журналистам на саммите «Большой семерки» 28 июня, когда его спросили о вывозе зерна с Украины.

Высокопоставленные чиновники Белого дома заявили, что лидеры «Семерки» сосредоточены на подходах к продвижению украинского зерна на мировые рынки, но не могли поделиться подробностями.

«Вывоз зерна с Украины на мировые рынки стоит в самом верху списка приоритетов лидеров в отношении решения проблемы продовольственной безопасности», — заявил журналистам один из чиновников.

Из дополнительного финансирования из США $2 млрд будут направлены на экстренные меры, а $760 млн будут направлены на устойчивую краткосрочную продовольственную помощь, чтобы помочь смягчить дальнейшее увеличение числа людей, страдающих от недоедания в уязвимых странах, пострадавших от высоких цен на продукты питания, удобрения и топливо.