Бишкек, , 14:48 — REGNUM Швейцарское правительство выделит $2,2 млн (117,4 млн рублей) на повышение устойчивости наиболее уязвимых сельских сообществ Киргизии к изменению климата и рискам стихийных бедствий. Об этом сообщили в посольстве Швейцарии сегодня, 28 июня.

Флаг Швейцарии

Реализацией этого проекта в Ошской, Баткенской и Нарынской областях займутся Всемирная продовольственная программа ООН совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций Киргизии.

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Жители этих регионов получат достоверную и своевременную климатическую информацию и поддержку по планированию, обеспечивающему устойчивость к стихийным бедствиям.

Уязвимым сообществам будут предоставлены инструменты страхования для обеспечения продовольственной безопасности и безопасности скота. Также их обучат наиболее эффективным мерам для повышения их готовности к бедствиям и кризисам.

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