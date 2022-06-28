Париж, , 14:48 — REGNUM Во время пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о росте цен на ископаемые виды энергии, то есть бензин и газ, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

По словам президента Франции, столкнувшись с «шоком для европейцев», Франция «стремимся сдержать цены на газ и нефть».

Во время выступления глава государства также подчеркнул, что конфликт только ускоряет «большую работу на долгие годы», которая касается перехода на энергетический рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции, состоявшейся 28 июня, в связи с завершением саммита G7, президент Франции Эммануэль Макрон проявил твердость по отношению к России.

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