Джакарта, 17 октября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Индонезия и Великобритания договорились рассмотреть потенциал увеличения двусторонней торговли в кулуарах торговой выставки Trade Expo Indonesia (TEI), сообщает Antara.

Представитель министерства торговли Индонезии Иман Памбаджо и уполномоченным по торговле Великобритании по Азиатско-Тихоокеанскому региону Натали Блэк дали задание своим ведомствам отобразить текущие торговые и инвестиционные отношения между двумя странами и определить ключевые и потенциальные сектора, которые можно улучшить.

Стороны также договорились о том, чтобы провести первое совещание для обсуждения Trade Review (соглашение между Индонезией и Великобританией для анализа состояния двусторонних торговых и инвестиционных связей) в декабре 2019 года в Лондоне.

«Очень приятно участвовать в запуске Trade Review с правительством Индонезии, целью которого является выявление конкретных возможностей для улучшения двусторонних торговых и инвестиционных отношений в будущем», — заявила Натали Блэк, выразив надежду, что государства смогут продолжать расширять сотрудничество в различных секторах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Японии и Индонезии заключили торговые контракты стоимостью 200,79 млн долларов США.