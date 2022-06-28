Ростов-на-Дону, 28 июня, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону откроются заведения общественного питания «Вкусно — и точка». Торжественное открытие первых двух ресторанов быстрого питания, которые заменят McDonald’s, состоится 11 июля.

(сс) matthiasboeckel Картофель фри

Известно, что заведения общественного питания продолжат работать с местными поставщиками продукции, а с вывесок исчезнет знаменитая жёлтая буква М. Стоимость блюд будет несколько дороже, чем ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, сеть ресторанов McDonald’s приостановила работу всех своих ресторанов в России на фоне начала специальной военной операции на Украине, затем компания объявила о своём уходе с российского рынка. После приобретения российским бизнесменом сеть ресторанов получила новое название.