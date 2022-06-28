Минск, , 14:48 — REGNUM Цветы к памятнику Танку Т-34−85 возложил глава Самарской области Дмитрий Азаров в Минске. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Танкисты на танке Т-34 с копией Знамени Победы. Омск Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В эти дни Азаров работает в Белоруссии, возглавляя делегацию, в состав которой вошли представители министерств и ведомств, депутатов, а также крупных компаний области. Его командировка в республику началась с церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске на центральной площади Минска.

В Самарской области захоронен Герой Советского Союза Николай Колычев, который первым на танке Т-34 ворвался в обороняемый немцами Минск, захватил мост через реку Свислочь и не дал врагу его взорвать.

Сообщается, что делегация привезла архивные документы, часть из которых передали родственники, о награждении Николая Колычева званием Героя Советского Союза за освобождение Минска, о присвоении ему звания почетного гражданина Минска, его фотографии, военный билет и многое другое.

Отмечается, что эти документы глава Самарской области передал в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

«Мы чтим память об этом герое-освободителе. У нас общее великое прошлое, дружное настоящее, славное будущее. У нас общая история и общие герои. Поэтому я с удовольствием передаю архивные документы в музей», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев поблагодарил главу Самарской области, сообщив, что руководство музея постоянно пополняет фонды учреждения.

«Это происходит благодаря тому, что приходят люди и приносят семейные архивы. Для них это дорогого стоит. Но они понимают, это нужно для того, чтобы сохранить память, историю наших стран и передать эти знания подрастающим поколениям», — приводит пресс-служба слова Воропаева.

Он отметил, что переданные документы займут достойное место в экспозиции музея.

Азаров пригласил директора и сотрудников музея посетить парад Памяти, который проходит в Самаре 7 ноября, в память о Параде 1941 года.

Отмечается, что в честь воинов, вступивших первыми в Минск 3 июля 1944 года при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков глава Самарской области и члены делегации региона возложили цветы к памятнику Танку Т-34−85.