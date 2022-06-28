Москва, , 14:45 — REGNUM Указ об установлении в России Дня семьи, любви и верности подписал президент Владимир Путин. Отмечать праздник будут 8 июля, текст документа опубликован 28 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Памятник Петру и Февронии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

День семьи, любви и верности, следует из указа, установлен «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

Указ президента вступил в силу в день подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, российский праздник День семьи, любви и верности приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Главные торжества традиционно проходят в городе Муроме Владимирской области.