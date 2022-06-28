Москва, 28 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Сотрудничество по вопросам разработок месторождений и поставок нефти с Венесуэлой было бы логичным шагом для западных стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Lapatilla.com Добыча нефти в Венесуэле

«Восемь лет назад страна добывала почти 3 млн баррелей нефти в сутки (б/с), а сейчас — менее 1 млн б/с из-за достаточно жёстких санкций со стороны США.

При наличии должных инвестиций и технологий восстановление добычи до уровней 8-летней давности, возможно, на горизонте пары лет и это могло бы существенно улучшить ситуацию на мировом нефтяном рынке.

При этом пока что до снятия санкций с Венесуэлы ещё далеко. И сложно предсказать, когда США будут готовы пойти на такой шаг, если они вообще пойдут на него», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская Республика готова принять французские нефтегазовые компании, желающие работать для поставок сырья в Европу и на мировые рынки.

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