Мадрид, 28 июня 2022, 14:44 — REGNUM Попытка перебраться через пограничный забор в Мелилье 24 июня, в результате которой 23 африканца погибли, была спланирована «закаленными в боях и обученными» в зонах конфликтов боевиками, которые проникли на территорию Марокко из Алжира. Об этом заявила посольство Марокко в Испании, пишет агентство EFE.

Мелилья. Стена, построенная для защиты от нелегальных иммигрантов из Марокко
Мелилья. Стена, построенная для защиты от нелегальных иммигрантов из Марокко
Ongayo

Отмечается, что проникновение провокаторов произошло благодаря «намеренной небрежности» Алжира в контроле его части границы.

В своем заявлении дипломатическое представительство Марокко в Испании выражает сожаление по поводу «настоящей драмы», произошедшей на границе между двумя странами.