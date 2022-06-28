Мадрид, , 14:44 — REGNUM Попытка перебраться через пограничный забор в Мелилье 24 июня, в результате которой 23 африканца погибли, была спланирована «закаленными в боях и обученными» в зонах конфликтов боевиками, которые проникли на территорию Марокко из Алжира. Об этом заявила посольство Марокко в Испании, пишет агентство EFE.

Мелилья. Стена, построенная для защиты от нелегальных иммигрантов из Марокко Ongayo

Отмечается, что проникновение провокаторов произошло благодаря «намеренной небрежности» Алжира в контроле его части границы.

В своем заявлении дипломатическое представительство Марокко в Испании выражает сожаление по поводу «настоящей драмы», произошедшей на границе между двумя странами.