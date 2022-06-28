Анадырь, 28 июня, 2022, 20:58 — ИА Регнум. В Чукотском АО организован дополнительный отбор работодателей для включения в региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов на 2023 год. Работодатели, участвующие в программе, получат субсидию в размере 1 млн рублей на каждого специалиста. Прием заявок продлится до 6 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Чукотского автономного округа.

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«Финансовая поддержка не облагается налогами и может расходоваться работодателем в течение двух лет на меры поддержки работников. Средства можно направить на оплату расходов на переезд работника, членов его семьи и провоз имущества, на обеспечение жильем на территории округа, включая аренду жилья, жилищно-коммунальные услуги, оплату затрат на обучение работника, материальную помощь для обустройства на новом месте, частичную оплату покупки жилого помещения или уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам, полученным для приобретения жилого помещения на территории округа», — сообщила начальник управления занятости населения департамента социальной политики Чукотского АО Елена Зубарева.

Отметим, что поддержка осуществляется в рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения регионального проекта «Содействие занятости» федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что национальный проект «Демография» осуществляется в период с 2019 по 2024 годы.

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