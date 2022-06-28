Дзержинский район, Калужская область, 28 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В деревне Рудня Дзержинского района Калужской области неизвестный умышленно повредил памятник погибшим при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, сломав гранитную плиту с изображением солдата и ордена Отечественной войны с георгиевской лентой. Об этом 28 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Ольга Слюсарева В деревне Рудня поврежден памятник погибшим при защите Отечества в Великой Отечественной войне

По информации правоохранителей, акт вандализма был совершён на территории «Воинское Захоронение «Братская могила в д. Рудня». По факту умышленного повреждения памятника возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства и лицо, причастное к произошедшему, устанавливаются. Расследование находится на контроле прокуратуры района.