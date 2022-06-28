Мадрид, , 14:42 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретится 28 июня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в ходе встречи стороны обсудят вопросы формирования структуры всеобъемлющего сотрудничества в сфере безопасности, создание миссии Южной Кореи при НАТО, а также гуманитарную помощь Украине.

Ожидается, что южнокорейский президент также призовёт Столтенберга обратить дополнительное внимание на противодействие северокорейской ядерной и ракетной угрозам.

Напомним, что Юн Сок Ёль прибыл в Мадрид 27 июня. Данный визит стал первой зарубежной поездкой Юна в качестве президента Южной Кореи.

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