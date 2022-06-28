Архангельск, 28 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Предприятия Архангельской области отправят военным, несущим службу по защите Донецкой и Луганской народных республик, посылки с северной выпечкой — пряниками, сушками, баранками, сообщает региональное правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Предприятия Архангельской области постоянно выходят с инициативой поддержать наших бойцов, население Луганской и Донецкой народных республик. Сегодня мы отправляем посылки для военнослужащих. В том числе это выпечка, которую с душой приготовили пекари региона», — рассказала заместитель министра АПК и торговли Архангельской области Елена Говорова.

По словам замминистра, среди груза, который направлен из Архангельска на Донбасс, — ржаная и пшеничная мука, чай, кофе, конфеты, а также более тысячи полуторалитровых бутылок с питьевой водой, добытой из недр архангельской земли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Архангельска в Донбасс отправили 31 вагон и шесть грузовиков помощи.