Париж, 28 июня, 2022, 14:37 — ИА Регнум. На пресс-конференции, состоявшейся 28 июня, в связи с завершением саммита G7, президент Франции Эммануэль Макрон проявил твердость по отношению к России, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Наша поддержка Украины и наши санкции против России будут продолжаться столько, сколько потребуется, и с необходимой интенсивностью в течение следующих нескольких месяцев», — пообещал глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ведутся переговоры об организации саммита между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борис Джонсоном.

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