Ярославль, 28 июня 2022, 14:54 — REGNUM В Ярославской области 149 беженцев, прибывших в регион из Украины, хотят получить российское гражданство. Об этом на заседании Ярославской областной думы рассказала руководитель управления по социальной и демографической политике правительства Ярославской области Марина Башмашникова.
Всего в регион организованно с 20 марта по 16 апреля прибыли 579 беженцев. Самостоятельно до области добрался ещё 791 человек — сейчас эти люди живут либо у родственников или знакомых, либо сами снимают жильё. В пунктах временного размещения остаются 338 человек.
712 человек попросили статуса «временное убежище», их них получили документы 701 человек. Гражданство Российской Федерации хотят получить 149 человек, пока что полностью исполнено 5 обращений. Помимо этого людям помогают и с восстановлением документов. Затраты на содержание беженцев несёт бюджет региона, но потом получает компенсации из федерального.
За содержание беженцев региональный бюджет уже получил из федерального 22 миллиона 980 тысяч рублей за расходы в марте и апреле. Продолжается и благотворительная помощь.
А вот поиск работы идет не так быстро. Трудоустроились 54 человека, проживающих в пунктах размещения. 50 человек, живущих в частном секторе, обратились за помощью в поиске работы, 15 из них её нашли.
Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский детский омбудсмен нашёл нарушения в ПВР в Переславле