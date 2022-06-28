Ярославль, , 14:54 — REGNUM В Ярославской области 149 беженцев, прибывших в регион из Украины, хотят получить российское гражданство. Об этом на заседании Ярославской областной думы рассказала руководитель управления по социальной и демографической политике правительства Ярославской области Марина Башмашникова.

Паспорт РФ Migrantinform.ru

Всего в регион организованно с 20 марта по 16 апреля прибыли 579 беженцев. Самостоятельно до области добрался ещё 791 человек — сейчас эти люди живут либо у родственников или знакомых, либо сами снимают жильё. В пунктах временного размещения остаются 338 человек.

712 человек попросили статуса «временное убежище», их них получили документы 701 человек. Гражданство Российской Федерации хотят получить 149 человек, пока что полностью исполнено 5 обращений. Помимо этого людям помогают и с восстановлением документов. Затраты на содержание беженцев несёт бюджет региона, но потом получает компенсации из федерального.

«В соответствии с постановлением правительства Ярославской области, из резервного фонда были выделены средства в размере 43 миллиона 400 тысяч рублей. Исходя из этого была проведена работа как подготовительного характера, так и текущая», — рассказала Марина Башмашникова.

За содержание беженцев региональный бюджет уже получил из федерального 22 миллиона 980 тысяч рублей за расходы в марте и апреле. Продолжается и благотворительная помощь.

«В рамках объявленной губернатором благотворительной акции все граждане получили и продолжают получать предметы первой необходимости, одежду. Потребность каждого гражданина фиксируется руководителем ПВР. Волонтёрами на каждого составлена учётная карточка. Кроме того, все ПВР оснащены необходимым оборудованием, то есть закуплены или спонсорами приобретены стиральные машины, холодильники, микроволновые печи, кухонные принадлежности и прочее. Хочу отметить, что большую благотворительную помощь оказали ПАО «Сбербанк», АО «Ярославский технический углерод», РЖД, Ярославская епархия и Общероссийский народный фронт», — сказала Марина Башмашникова.

А вот поиск работы идет не так быстро. Трудоустроились 54 человека, проживающих в пунктах размещения. 50 человек, живущих в частном секторе, обратились за помощью в поиске работы, 15 из них её нашли.

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