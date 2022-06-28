Москва, 28 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Нидерланды опасаются, что зимний газовый кризис в одной из европейских стран может быстро распространиться по всему континенту, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

ПАО «Газпром» Газопровод

«Министры энергетики ЕС приняли новое законодательство, которое требует, чтобы страны заполняли свои хранилища как минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а поскольку Россия постепенно прекращает поставки, Европейский блок очень обеспокоен запасами газа.

Хотя некоторым странам со значительной инфраструктурой или ресурсами, например, Нидерландам, может быть легче заполнить свои газовые хранилища до 80%, но если другие страны не смогут этого достичь, а особенно страны с такой крупной экономикой, как Германия, то в единой глобальной экономике Евросоюза их проблемы по цепочке перераспределятся на всех остальных.

После снижения поставок газа из РФ страны ЕС похоже всерьёз обеспокоились энергетическим вопросом. Так, чтобы заполнить газовые резервы на 80%, Германии потребуется 110 дней и стабильное сохранение текущих уровней поставок газа из России, что в сегодняшних условиях маловероятно.

Экономика Европы десятилетиями развивалась за счет дешевого российского газа, теперь эта эпоха позади. Крупнейшие страны ЕС пытаются найти альтернативные варианты, чтобы приспособиться к новым реалиям, в том числе запуск угольных электростанций, АЭС или переход на другие виды топлива.

Но всё равно это только временное решение ситуации, глобально проблемы будут накапливаться и усиливаться, поскольку альтернатив российскому газу в ближайшие время нет, а переход на доступную возобновляемую энергию займет годы.

Экономические институты Европы уже не раз предупреждали, что отказ от российских нефти и газа приведет к снижению экономики Германии в 2023 году на 3% и на 220 млрд евро за два года.

Так же из-за газового кризиса цена счетов за газ может вырасти в два или три раза в ближайшие годы по всей Европе. Изолироваться отдельным странам не удастся, кризис настигнет всех, что станет серьёзным испытанием для ЕС.

Напомним, газовый кризис в Европе усугубился после того, как Газпром в середине июня сократил поставки. Момент истины для немецкой экономики наступит в июле, когда «Северный поток» будет закрыт на плановое техобслуживание. Германия беспокоится, что обратно трубопровод Россия уже может не запустить», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газовый кризис в одной из стран ЕС может вызвать эффект домино». Такое мнение высказал министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен.

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