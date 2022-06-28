Рига, 28 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Рижское региональное отделение Государственной полиции Латвии, муниципальная полиция, спасательная служба и добровольцы продолжают разыскивать пятилетнюю девочку Эвиту, пропавшую 26 июня на пляже в Сигулде.

(сс) Susana Coutinho Девочка

Как сообщает Rus. LSM. lv, ранее волонтеры искали девочку в лесу, а пожарные и полиция — на воде и под водой. Пятилетняя Эвита играла на пляже на берегу Гауи в Сигулде вместе со старшим и младшим братьями. Детей к воде привела мама.

По словам брата девочки, он играл с сестрой, отошел взять мяч, а когда вернулся, Эвиты уже не было. В спасательную службу родители обратились около 16 часов 26 июня.

В понедельник, 27 июня, городской пляж был закрыт для посетителей. На второй день более тщательно отрабатывалась версия возможного утопления. Как пожарные спасатели, так и Госполиция на лодках обследовали русло реки Гауя. Были привлечены спецсредства — эхолоты. Решено обыскать дно реки с помощью подводного дрона.

Водолазы пешком в гидрокостюмах обыскивали все прибрежные коряги. В этом месте на Гауе сильное течение и много затопленных бревен. В поисках Эвиты задействовано более 100 человек.