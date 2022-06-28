Тбилиси, 28 июня 2022, 14:35 — REGNUM Обвинения главы фракции Верховной рады Украины «Слуга народа» Давид Арахамия в адрес Грузии о тайных отношениях с Россией являются ложью. Об этом на телеканале «Палитраньюс» заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Давид Арахамия
Давид Арахамия
Gov.ua

«Выяснилось, что на протяжении всего этого периода Арахамия постоянно распространял ложь», — заявил лидер «Мечты».

Он отметил, что словам лидера правящей украинской партии нельзя верить. Кобахидзе назвал такое поведение «бессовестным», особенно в той ситуации, когда на Украине гибнут люди. Также политик обвинил Арахамию в связях с самой крупной в Грузии оппозиционной партией «Единое национальное движение», так как он выступает с той же повесткой.

Напомним, Арахамия неоднократно публично обвинял власти Грузии в содействии российским предпринимателям в обходе санкций. Доказательств он не предоставлял, но призывал Вашингтон принять меры.

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