Тбилиси, , 14:35 — REGNUM Обвинения главы фракции Верховной рады Украины «Слуга народа» Давид Арахамия в адрес Грузии о тайных отношениях с Россией являются ложью. Об этом на телеканале «Палитраньюс» заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Давид Арахамия Gov.ua

«Выяснилось, что на протяжении всего этого периода Арахамия постоянно распространял ложь», — заявил лидер «Мечты».

Он отметил, что словам лидера правящей украинской партии нельзя верить. Кобахидзе назвал такое поведение «бессовестным», особенно в той ситуации, когда на Украине гибнут люди. Также политик обвинил Арахамию в связях с самой крупной в Грузии оппозиционной партией «Единое национальное движение», так как он выступает с той же повесткой.

Напомним, Арахамия неоднократно публично обвинял власти Грузии в содействии российским предпринимателям в обходе санкций. Доказательств он не предоставлял, но призывал Вашингтон принять меры.

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