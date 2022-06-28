Камышинский район, Волгоградская область, , 14:47 — REGNUM Завершено расследование уголовных дел о гибели мужчины и его сына в результате столкновения катера с препятствием в акватории Волги в Камышинском районе Волгоградской области, сообщает 28 июня пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Следствие установлено, что 15 апреля 2022 года бывший спасатель Камышинского подразделения «Службы спасения» в состоянии алкогольного опьянения сел за руль служебного маломерного судна. Кроме него в катере находились ещё пять пассажиров. Судно столкнулось с бакеном, катер опрокинулся, все находившиеся на борту оказались в воде. В результате аварии погибли мужчина 1981 года рождения и его 12-летний сын.

В рамках расследования уголовного дела обвинение было предъявлено и бывшему начальнику Камышинского поисково-спасательного подразделения. Следователи выяснили, что он допустил на станцию посторонних после личной просьбы своего подчинённого.

Материалы дел с утверждёнными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.