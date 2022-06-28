Багдад, 28 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Министерство планирования Ирака во вторник, 28 июня, опубликовало отчёт об экономической ситуации в стране. Об этом сообщает Shafaq со ссылкой на данные отчёта.

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По последним данным, уровень инфляции в стране по итогам мая составил 0,2%. При этом в ведомстве подчеркнули, что рост цен в стране существенно замедлился по сравнению с предыдущим годом.

«Отчет за май 2022 года показал, что Ирак сохранил апрельский уровень инфляции 0,2%. За тот же период 2021 года уровень инфляции в Ираке составил 5,4%», — говорится в сообщении министерства.

Журналисты отмечают, что цены на товары для дома в стране в среднем выросли на 1,9%; на 1,5% выросли цены на услуги в сфере развлечений и культуры.