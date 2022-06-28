Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в продаже появился проездной, с помощью которого до Кронштадта можно добраться по мультимодальному маршруту. Об этом 28 июня сообщили в городском комитете по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Кронштадт

Новый маршрут подразумевает, что до Кронштадта теперь можно добраться с помощью железнодорожного и водного транспорта. Жители и гости Северной столицы смогут оформить единый билет, позволяющий воспользоваться «Метеорами» и поездами дальнего и пригородного следования.

Билеты можно купить на железнодорожных вокзалах, а также с помощью онлайн-сервисов РЖД. В комитете рекомендуют в первую очередь пользоваться вторым способом из-за роста спроса на фоне погодных условий.