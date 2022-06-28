Париж, 28 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Создатели французского телешоу «Форт Боярд» откажутся от живых тигров на съёмках. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» 28 июня.

Тигр

Теперь охранять сокровищницу крепости в шоу будут виртуальные 3D-модели. Как заявили создатели, подобное решение связано с «эволюцией мышления» общества.

Напомним, российский аналог телешоу «Форт Боярд» выходил с 1998 по 2021 год. Из-за начавшейся спецоперации на Украине судьба передачи в России в настоящий момент неизвестна.