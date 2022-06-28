Ростов-на-Дону, , 14:46 — REGNUM Жителям Ростовской области начали поступать голосовые сообщения о якобы необходимой эвакуации из приграничных с Донбассом населённых пунктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 28 июня.

МЧС России Иван Шилов, ИА REGNUM

По информации ведомства, в мессенджерах с неизвестных номеров рассылаются сообщения с призывами к эвакуации из-за якобы существующей угрозы обстрелов приграничных с Украиной территорий. Анонимный автор ссылается на данные МЧС России.

«Любая подобная информация — фейк, цель которой посеять панику среди мирного населения. Главное управление МЧС России по Ростовской области информирует о том, что необходимо доверять только официальной информации», — уточнили в ведомстве.