Москва, , 14:27 — REGNUM О планах модернизировать некоторые рублёвые банкноты Банк России сообщал ещё в 2022 году. Это техническая процедура, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Денежные купюры Скриншот страницы YouTube nst321221

«По плану, в 2022 году будет выпущена обновлённая купюра в 100 рублей. В 2023 году модернизируют сразу две банкноты — в 1 тысячу и 5 тысяч рублей, в 2024 году — пятисотрублёвые купюры, а в 2025 году будут модернизированы пятидесятирублёвки и, что особо интересно, вместо 10-рублёвой монеты появится банкнота аналогичного достоинства.

При этом после выпуска в обращение новых банкнот уже существующие останутся действующими и будут находиться в обращении параллельно с новыми ещё в течение нескольких лет, потом старые купюры из обращения будут изъяты.

Само по себе обновление денежных купюр центрального банка является в любой стране технической процедурой и никогда не вызывает каких-либо сложностей для населения или бизнеса.

Единственной интригой будущей презентации новой сторублёвки является её внешний вид, который до 30 июня, то есть до даты презентации, держится ЦБ РФ в строжайшем секрете.

В открытых источниках ещё год назад появлялась информация о том, что в процессе этой модернизации денежных купюр на новых купюрах могут появиться изображения выдающихся россиян.

Однако в Банке России эту информацию неоднократно опровергали, хотя не отрицали, что такие изображения могут появиться на денежных купюрах в более отдалённой перспективе, а в 2022 году и в ближайшие годы на банкнотах появятся изображения российских достопримечательностей.

Стоит отметить, что эту новость с высокой вероятностью проигнорируют более 40% россиян, то есть тех, кто по оценкам ЦБ РФ уже перестал пользоваться наличными деньгами и перешёл на оплату товаров и услуг безналичным расчётом.

И эта доля имеет значительный потенциал роста: ведь по оценкам ЦБ РФ, уже 51% используют мобильные приложения банков для оплаты товаров и услуг, так что возможно, что лет через 15 тема модернизации старых банкнот уже станет неактуальной, когда все российские граждане перейдут на безналичную форму расчётов», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России 30 июня представит новую модернизированную 100-рублёвую банкноту.

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