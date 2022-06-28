Саратов, 28 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Жительница Заводского района города Саратова, испугавшись нежелательного займа, оформила кредит на 600 тыс. рублей и перевела все на продиктованный мошенником счет. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по Саратовской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Телефонный звонок

Женщине с неизвестного номера позвонил якобы сотрудник силового ведомства и рассказал об оформлении кредита на ее имя. Для отмены нелегальной операции требовалось оформить встречный кредит и перечислить деньги на безопасный счет. Женщина так и поступила. Через банкомат она перевела 600 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области женщина поверила лжесотруднику банка и перевела имеющиеся накопления на счета мошенника.

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