Салехард, , 14:25 — REGNUM В столице Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарде состоялась очная защита конкурса на создание и модернизацию молодежных пространств. Подобный конкурс в округе проходит впервые. Новый грант — инициатива губернатора региона Дмитрия Артюхова. Как сообщили в оргкомитете конкурса, у участников есть возможность получить финансовую поддержку на реновацию существующей инфраструктуры или создание новых креативных пространств. Конкурс проходит в двух направлениях: молодёжные пространства и добровольческие центры. Общий денежный фонд — 90 миллионов рублей.

Глава Ямала вручил гранты на создание молодежных креативных пространств Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

«Вручил первые гранты на создание молодежных пространств. О такой поддержке договаривались с нашими ребятами в прошлом году во время фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму, — сообщил Дмитрий Артюхов. — Многие площадки, на которых сейчас встречается молодежь, устарели. Победители смогут обновить пространства так, чтобы они притягивали активных и творческих ямальцев. Например, в Ноябрьске ребята преобразят пространство волонтерского штаба и соберут под его крышей все 37 добровольческих объединений города».

По итогам конкурса максимальную грантовую поддержку, 14 миллионов рублей, получил Шурышкарский район. Средства пойдут на капитальный ремонт здания, которое раньше было коммерческим помещением. В Шурышкарском районе проживает более двух с половиной тысяч молодых людей, но на сегодняшний день отсутствует молодежное пространство. Для молодежи обустроят медиацентр, творческие мастерские и киберпространство, также будут закуплены аудио-, видео- и компьютерная техника, мебель и оборудование.

В окружной столице на средства гранта в 9 миллионов рублей будет создан Салехардский центр молодежи в новом здании и благодаря поддержке в 3 миллиона рублей появится патриотический центр. А команда Ноябрьска выиграла 9 миллионов на добровольческий центр и 12 миллионов — на сеть молодежных клубов рядом с домом.

Молодежный центр Губкинского стал обладателем 10 миллионов грантовой поддержки, по 6 миллионов рублей выделено Новому Уренгою и Ямальскому району. Еще по 5 миллионов рублей направлены в Пуровский и Приуральский районы, по 4 миллиона — в Лабытнанги и Надымский район, а 3 миллиона рублей выиграли муравленковцы.

Напомним, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов является главой комиссии Госсовета по молодежной политике. Это значит, что самые значимые и эффективные пилотные проекты, внедренные в округе, могут быть масштабированы в других регионах России.

Как отмечает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого округа, модернизация и совершенствование инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью — одно из приоритетных направлений Стратегии развития российской молодежи до 2025 года.