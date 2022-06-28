Глава Ямала вручил гранты на создание молодежных креативных пространств
Салехард, 28 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В столице Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарде состоялась очная защита конкурса на создание и модернизацию молодежных пространств. Подобный конкурс в округе проходит впервые. Новый грант — инициатива губернатора региона Дмитрия Артюхова. Как сообщили в оргкомитете конкурса, у участников есть возможность получить финансовую поддержку на реновацию существующей инфраструктуры или создание новых креативных пространств. Конкурс проходит в двух направлениях: молодёжные пространства и добровольческие центры. Общий денежный фонд — 90 миллионов рублей.
По итогам конкурса максимальную грантовую поддержку, 14 миллионов рублей, получил Шурышкарский район. Средства пойдут на капитальный ремонт здания, которое раньше было коммерческим помещением. В Шурышкарском районе проживает более двух с половиной тысяч молодых людей, но на сегодняшний день отсутствует молодежное пространство. Для молодежи обустроят медиацентр, творческие мастерские и киберпространство, также будут закуплены аудио-, видео- и компьютерная техника, мебель и оборудование.
В окружной столице на средства гранта в 9 миллионов рублей будет создан Салехардский центр молодежи в новом здании и благодаря поддержке в 3 миллиона рублей появится патриотический центр. А команда Ноябрьска выиграла 9 миллионов на добровольческий центр и 12 миллионов — на сеть молодежных клубов рядом с домом.
Молодежный центр Губкинского стал обладателем 10 миллионов грантовой поддержки, по 6 миллионов рублей выделено Новому Уренгою и Ямальскому району. Еще по 5 миллионов рублей направлены в Пуровский и Приуральский районы, по 4 миллиона — в Лабытнанги и Надымский район, а 3 миллиона рублей выиграли муравленковцы.
Напомним, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов является главой комиссии Госсовета по молодежной политике. Это значит, что самые значимые и эффективные пилотные проекты, внедренные в округе, могут быть масштабированы в других регионах России.
Как отмечает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого округа, модернизация и совершенствование инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью — одно из приоритетных направлений Стратегии развития российской молодежи до 2025 года.