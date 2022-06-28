Москва, 28 июня 2022, 14:25 — REGNUM МИД России рекомендовал гражданам РФ воздерживаться от поездок в Эстонию из-за санкций, нарушение которых предусматривает штрафы и тюремные сроки. Об этом 28 июня сообщается на сайте ведомства.
В МИД РФ напомнили, что налогово-таможенный департамент Эстонии объявил о введении с 10 июля запрета на ввоз в республику из России ряда товаров, а также запретил вывозить в РФ сумки, обувь, электронику, стоимость которых превышает 750 евро, а также иностранную наличность.