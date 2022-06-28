Москва, , 14:25 — REGNUM МИД России рекомендовал гражданам РФ воздерживаться от поездок в Эстонию из-за санкций, нарушение которых предусматривает штрафы и тюремные сроки. Об этом 28 июня сообщается на сайте ведомства.

Эстония ChaozChris

«В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД РФ напомнили, что налогово-таможенный департамент Эстонии объявил о введении с 10 июля запрета на ввоз в республику из России ряда товаров, а также запретил вывозить в РФ сумки, обувь, электронику, стоимость которых превышает 750 евро, а также иностранную наличность.