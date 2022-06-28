Лондон, 28 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Лидеры стран «Большой семерки» договорились изучить возможность введения предельных цен на российские нефть и газ, сообщили 28 июня официальные лица, как передает Reuters.

Gazprom-neft.ru Приобское месторождение. Установка подготовки и перекачки нефти. ХМАО

Чиновники, в число которых входит министр финансов США Джанет Йеллен, заявили, что эта мера позволит ограничить доходы России от энергоносителей, при этом не лишая поставок западных потребителей.

Несколько похожий механизм был создан в рамках программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие» в 1995 году, чтобы позволить Ираку продавать нефть в обмен на продовольствие и медикаменты.

Покупатели нефти перечисляли деньги на эскроу-счет в банке BNP Paribas. Эти деньги использовались для оплаты военных репараций Кувейту, операций ООН в Ираке, а на оставшиеся средства Ираку разрешалось приобретать установленные товары.

Однако в то время как ООН была едина в отношении правительства Саддама Хусейна, сейчас в организации есть разногласия по поводу действий России на Украине.

Китай, Индия и Пакистан входят в число 35 стран, отказавшихся осудить Россию. Китай и Индия стали крупнейшими покупателями российской нефти после того, как Европа сократила импорт.

Сегодня Россия получает больше доходов, чем до 24 февраля, поскольку рост мировых цен свел на нет влияние санкций.

Аналитик нефтяной брокерской компании PVM Тамаш Варга считает, что сама идея ограничения цен является доказательством того, что прямой запрет на поставки российской нефти был контрпродуктивным, поскольку доходы России только выросли.

Также высказывается вариант создать картель покупателей, чтобы лишить Россию нефтедолларов и одновременно ослабить инфляционное давление от цен на нефть. Однако это будет довольно сложно.

Если Россия решит сократить экспорт нефти или газа, этот план даст обратный эффект и приведет к росту цен: «Это будет кошмарный сценарий как для Европы, так и для России», — предупреждает Варга.