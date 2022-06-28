Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 14:27 — ИА Регнум. За стрельбу из охолощенного автомата Калашникова на съезде на Пулковское шоссе Санкт-Петербурга мужчину лишили свободы сроком на один год и два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

uzz75 Автомат Калашникова

Арсена Чучуева в суде признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Обвинение по делу поддержала прокуратуру Московского района.

Согласно материалам суда, Чучуев вечером 1 октября 2021 года, передвигаясь на автомобиле «Мерседес-Бенц S500» на съезде с кольцевой автодороги в сторону Пулковского шоссе, нарушил общественный порядок. Мужчина выражал неуважение к обществу, а также произвёл выстрел в воздух из охолощенного автомата Калашникова патроном светошумового действия.

В суде злоумышленник свою вину признал и раскаялся в деяниях. За эти действия Чучуев отправится в исправительную колонию на один год и два месяца. Пока приговор не вступил в законную силу.