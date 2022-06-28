Вашингтон, 28 июня, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Руководители стран Группы семи в ходе саммита в Германии нашли время для критики Соединённых Штатов, где Конституционный суд отметил право женщин на аборты. Это говорит об изменении отношения зарубежных коллег к президенту США Джо Байдену, пишет The Washington Times.

Nato.int Саммит G7. Брюссель. 2022

Решение американского суда раскритиковали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц.

«Ряд проблем подорвал авторитет Байдена за границей», — утверждает автор публикации.

В статье говорится, что рейтинг одобрения Байдена среди американцев «ужасно низкий», цены на еду и топливо растут, над страной нависла угроза рецессии, а демократы рискуют потерять большинство в Сенате и Палате представителей Конгресса США.

Полемика вокруг Байдена, отмечает издание, подчеркивает разительный контраст с прошлогодним саммитом G7 в Англии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня Верховный суд США пересмотрел решение, которое позволяло женщинам без ограничений идти на операции по прерыванию беременности. Теперь эту сферу будут регулировать сами штаты. Решение суда вызвало среди американцев волну негодования.

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