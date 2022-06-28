Воронеж, 28 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. К сносу здания завода «Электроприбор» приступили в Воронеже. Кадры, на которых техника рушит стены корпуса предприятия, опубликованы очевидцами в социальных сетях 28 июня.

Снос

«Весь город в руинах — «полтинник», хлебозавод, «Электроприбор». И бомбы никакие не нужны, сами все разрушим», — комментируют видео демонтажа некогда крупного воронежского предприятия горожане.

«Ждём человейника на 100 этажей», — предполагают комментаторы.

О закрытии завода «Электроприбор», который выпускал приборы и системы для летательных аппаратов, стало известно в 2021 году, причиной тогда власти назвали потерю гособоронзаказа. При этом уже с 2019 года мощности предприятия были загружены частично, были проблемы с выплатой зарплаты. В конце 2021 года площадку предприятия выкупила компания «Развитие».