Дераа, Сирия, 28 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Боевики напали на дом местного чиновника на юге Сирии. Об этом сообщает официальное агентство SANA.

Mada Media Боевик

По данным журналистов, утром 28 июня неизвестные подъехали к дому главы департамента сельского хозяйства Аль-Санамен в провинции Дераа и открыли по нему огонь из стрелкового оружия.

Отмечается, что в результате нападения погибли пятеро человек, которые в этот момент находились дома. В числе погибших — две женщины и ребёнок. По данным СМИ, целью нападения стал находившийся в здании член правящей сирийской партии БААС.

К месту инцидента стянуты дополнительные силы сирийской армии, которые ведут поиск боевиков.