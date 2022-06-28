Афины , 28 июня, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Оппозиционные партии Грузии выступают с критикой судебной системы страны, так как хотят добиться контроля над ней. Об этом на телеканале «Палитраньюс» заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

Он прокомментировал возмущение тем, что Совет юстиции Грузии переизбрал председателем Тбилисского апелляционного суда Михаила Чинчаладзе. В оппозиции это назвали «клановым управлением». Кроме того, в совет не удаётся ввести пятерых судей по квоте парламента, для избрания которых нужна поддержка оппозиционных депутатов парламента.

«Единственное, что стоит за атакой и нападением на суд — это политический интерес. Они хотят как-то заблокировать функционирование суда и самим заполучить политический контроль над судом», — сказал Кобахидзе.

Он заявил, что «Грузинская мечта» не вмешивается в деятельность судов и не позволит это делать другим.

Напомним, 23 июня Евросовет решил пока не предоставлять статус кандидата в ЕС Грузии. Еврокомиссия опубликовала список из 12 условий, которые должны быть выполнены в стране для получения статуса. Одним из них является требование обеспечить независимость судебной системы. Также среди условий либерализация законодательства, примирение властей с оппозицией и «деолигархизация».