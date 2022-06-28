п. Бозой, , 14:20 — REGNUM Прокуратура Иркутской области известила о ЧП, случившемся сегодня, 28 июня, на территории колонии-поселения ИК-40 (п. Бозой Эхирит-Булагатского района). При проведении внеплановых работ на системе очистных сооружений погибли двое осужденных и один сотрудник исправительного учреждения, которые, по предварительной информации, при спуске в колодец получили отравление парами токсичных газов. Причины произошедшего устанавливаются.

Колония

По данному факту прокуратурой Иркутской области организована проверка соблюдения требований трудового законодательства, а также причин и условий способствовавших произошедшему.

Кроме того, на контроле прокуратуры находятся ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного Следственным комитетом по ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда повлекшее смерть двух и более лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 мая 2021 года бригады рабочих прибыли на очистные сооружения в селе Дмитриадовка Ростовской области для их ремонта. По предварительным данным, произошел выброс газа, в результате чего на месте скончались десять человек.

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