Индонезия считает важным экспорт продуктов питания и удобрений из России
Джакарта, 28 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо обратился за поддержкой к странам G7 в вопросе экспорта пшеницы с Украины, сообщает Antara.
«Конечно, поддержка со стороны G7 необходима для облегчения экспорта украинской пшеницы», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.
По словам главы МИД Индонезии, президент подчеркнул важность поддержки стран G20 для возобновления экспорта пшеницы с Украины, а также экспорта продуктов питания и удобрений из России.
Президент Индонезии также считает важным донести до всего мира, что продовольственные товары и удобрения из России не подпадают под санкции.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой обсуждались усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине.
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