Джакарта, 28 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо обратился за поддержкой к странам G7 в вопросе экспорта пшеницы с Украины, сообщает Antara.

Национальный монумент независимости в центре площади Медан Мердека. Джакарта, Индонезия

«Конечно, поддержка со стороны G7 необходима для облегчения экспорта украинской пшеницы», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, президент подчеркнул важность поддержки стран G20 для возобновления экспорта пшеницы с Украины, а также экспорта продуктов питания и удобрений из России.

Президент Индонезии также считает важным донести до всего мира, что продовольственные товары и удобрения из России не подпадают под санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой обсуждались усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Читайте также: Главы Индонезии и Франции обсудили ситуацию вокруг Украины