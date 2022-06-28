Уфа, , 14:24 — REGNUM Большое дерево упало ночью на детскую площадку в парке культуры и отдыха имени М. Гафури в Уфе. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

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Сообщается, что к счастью никто не пострадал.

«Силами МУП «Уфапарк» и коммунальных служб Октябрьского района дерево распилено и убрано», — сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось о том, что 26 июня в Уфе из-за усиления ветра на ул. Лесотехникума упали три дерева на проезжую часть дороги, ЛЭП и троллейбусную линию.