Элиста, 28 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Калмыкии планируется начать работы по расчистке русла реки Элиста. Приступить специалисты намерены в июле, сообщили ИА REGNUM в минприроды республики.

Admoblkaluga.ru Очистка реки

«При выполнении данных работ все несанкционированные врезки по сбросу сточных вод в реку Элиста будут ликвидированы. Расчистка русла реки будет произведена до параметров, обеспечивающих безаварийный пропуск максимальных расходов весенних паводков, общей протяженностью 9 км», — уточнили в ведомстве.

Горожан, проживающих на территории, прилегающей к руслу реки Элиста, просят создать условия для беспрепятственного прохождения спецтехники на период проведения работ.