История вопроса

Цель профессионального образования - подготовка квалифицированных рабочих и специалистов. Профессиональное образование базируется на базе школьного - основного общего (9 классов), а по ряду специальностей - полного общего образования (на базе 11 классов).



По открытым данным Минобрнауки РФ, в России на сегодня работают порядка 3 911 образовательных учреждений с программами начального профессионального образования. Численность их учащихся - около 1,7 млн человек.



Продолжительность обучения варьируется: от 1 до 2,5 лет на базе девяти школьных классов, и от 1 до 1,5 лет на базе одиннадцатых классов для профучилищ и до трёх лет, если речь идет о лицее.



