Кемерово, 28 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области в 2022–2023 годах капитально отремонтируют здание бывшего высшего военного училища связи. В нём расположится новый корпус педагогического колледжа, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Студенты

Он будет оснащён современными аудиториями, тренировочными полигонами, мастерскими, лабораториями по педагогическому дизайну, цифровой дидактике, коворкингами.

Также появится студенческий кампус — современное общежитие с пространством для самоподготовки, зоной для отдыха, гостиницей, столовой и студенческим кафе.