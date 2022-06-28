Махачкала, 28 июня 2022, 14:15 — REGNUM Пострадавшие в результате автоаварии в Карабудахкентском районе Дагестана распределены по больницам Каспийска, Избербаша и Карабудахкента. В настоящее время состояние двоих из них оценивается как тяжелое, им проводят экстренные операции, сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Напомним, в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовым автомобилем, произошедшем утром 28 июня на трассе «Кавказ», один человек погиб и 19 — пострадали.
Как рассказал глава Дагестана Сергей Меликов, в микроавтобусе ехали на вручение дипломов в Дербент студентки педагогического колледжа из Чечни.
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